Полицията в Сливен задържа шофьор на лек автомобил за дрифт и опит да осуети проверка.



Случаят е от 28 октомври, около 22:30 ч., когато патрулиращи полицаи чули силен шум от гуми и двигател от паркинга на търговски комплекс в града. Когато стигнали до мястото, видели лек автомобил BMW и опасни маневри.



Служителите на реда подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но шофьорът не се подчинил и напуснал мястото с висока скорост. След кратко издирване автомобилът бил открит изоставен в квартал „Нова село“, а малко по-късно полицаите успели да установят и задържат водача.



Оказало се, че зад волана е 25-годишен мъж от Разград, добре познат на органите на реда. Той има 15 наказателни постановления и 26 фиша за нарушения, а шофьорската му книжка е била отнемана два пъти.

МВР, пресцентър

За извършените опасни маневри на нарушителя е съставен акт. Предвидената санкция е глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява автомобил за една година.



Полицията е отнела свидетелството му за управление на място, а автомобилът е спрян от движение за три месеца.



При допълнителна проверка на BMW-то е установено, че в конструкцията му са правени нерегламентирани промени, за което законът предвижда глоба между 2000 и 7000 лева.



За опита на шофьора да осуети полицейската проверка е образувано досъдебно производство.