Емблематичният глас на Радио ФОКУС Ася Александрова изгуби битката с коварна болест и си отиде от този свят. Тъжната вест съобщиха близките й.

"С тъга съобщавам на всички, които обичаха Ася Александрова и я слушаха (а тя работи до последно и от болницата ми писа, че всичко е наред), че вече е пред небесния микрофон. Поклон!", написа и журналистката Магдалена Гигова в социалната мрежа Facebook.

Александрова беше дългогодишен радиожурналист и радиоводещ с над 30 години професионален опит в национални медии.

Тя водеше сутрешния блок на Радио ФОКУС, както и предаването "Куфарът на Фокус".

През годините Ася е била част от различни национални радиа и е добре позната на слушателите със своя стил, професионализъм и човешко отношение. Друго предаване, по което тя дълги години е работила като продуцент, бе "Quiz Show с Аси".