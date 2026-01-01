Британският принц Джордж започна нов етап в образованието си, като във вторник пристигна за първия си учебен ден в престижния колеж „Итън“.

13-годишният принц следва стъпките на баща си принц Уилям и чичо си принц Хари, които също са били ученици в прочутото училище край Лондон.

Джордж изглеждаше в добро настроение въпреки мрачното есенно време, докато пристигаше в новото си училище, придружен от родителите си – принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс.

Джордж е втори в линията на наследяване на британския престол. За последно той беше видян публично заедно с останалите членове на семейството на Уелс по време на Игрите на Британската общност в Глазгоу, Шотландия, миналия месец.

Колежът „Итън“, разположен в графство Бъркшир, приема момчета на възраст между 13 и 18 години. В училището се обучават около 1300 ученици, които живеят в кампуса, разпределени в 25 пансиона.

Принц Уилям е учил в „Итън“от 1995 до 2000 г., а принц Хари – от 1998 до 2003 г.

Итън е едно от най-известните и престижни частни училища във Великобритания. Сред неговите възпитаници са редица известни личности, включително 20 от 59-те британски министър-председатели.

Сред тях са бившите консервативни премиери Борис Джонсън, който беше начело на британското правителство от 2019 до 2022 г., и Дейвид Камерън, който беше премиер от 2010 до 2016 г.

Сред известните възпитаници на Итън са и актьорите Хю Лори, Том Хидълстън и Еди Редмейн.

Годишната такса за обучение в Итън за учебната 2025/2026 г. е 63 298,80 британски лири.

Преди да постъпи в „Итън“, Джордж учи в частното подготвително училище „Ламбрук“ край Уиндзор заедно с по-малките си братя и сестра – принц Луи и принцеса Шарлот.