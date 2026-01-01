Британският принц Джордж започна нов етап в образованието си, като във вторник пристигна за първия си учебен ден в престижния колеж „Итън“.
13-годишният принц следва стъпките на баща си принц Уилям и чичо си принц Хари, които също са били ученици в прочутото училище край Лондон.
Джордж изглеждаше в добро настроение въпреки мрачното есенно време, докато пристигаше в новото си училище, придружен от родителите си – принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс.
Prince George arrives at Eton College with William and Kate pic.twitter.com/RRWRWwAS1I— The Sun (@TheSun) September 8, 2026
Джордж е втори в линията на наследяване на британския престол. За последно той беше видян публично заедно с останалите членове на семейството на Уелс по време на Игрите на Британската общност в Глазгоу, Шотландия, миналия месец.
Колежът „Итън“, разположен в графство Бъркшир, приема момчета на възраст между 13 и 18 години. В училището се обучават около 1300 ученици, които живеят в кампуса, разпределени в 25 пансиона.
Принц Уилям е учил в „Итън“от 1995 до 2000 г., а принц Хари – от 1998 до 2003 г.
Итън е едно от най-известните и престижни частни училища във Великобритания. Сред неговите възпитаници са редица известни личности, включително 20 от 59-те британски министър-председатели.
Kate Middleton and Prince William Drop Off Prince George for His First Day at Eton College https://t.co/dMVop2l4gL— People (@people) September 8, 2026
Сред тях са бившите консервативни премиери Борис Джонсън, който беше начело на британското правителство от 2019 до 2022 г., и Дейвид Камерън, който беше премиер от 2010 до 2016 г.
Сред известните възпитаници на Итън са и актьорите Хю Лори, Том Хидълстън и Еди Редмейн.
Годишната такса за обучение в Итън за учебната 2025/2026 г. е 63 298,80 британски лири.
NEW: Prince George was joined by his parents the Prince and Princess of Wales on his first day at Eton College this morning.— Kate Mansey (@KateMansey) September 8, 2026
George, 13, walked across the historic school yard by Lupton’s Tower.
He was greeted by the head, Simon Henderson, and provost, Sir Nicholas Coleridge. pic.twitter.com/ukjXHgUhDX
Преди да постъпи в „Итън“, Джордж учи в частното подготвително училище „Ламбрук“ край Уиндзор заедно с по-малките си братя и сестра – принц Луи и принцеса Шарлот.