45-годишен мъж е бил намушкан с нож в ръката по време на Бирфеста в Стара Загора. Инцидентът е станал вечерта на 5 септември.

Около 23:21 ч. в Първо районно управление е получен сигнал от полицейски служител, ангажиран с охраната на обществения ред по време на мероприятието.

Пред него се явил 45-годишният мъж, който заявил, че е бил намушкан в ръката от непознат. След нападението извършителят се отдалечил в неизвестна посока.

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Пострадалият е настанен за лечение в болница в Стара Загора.

Няма опасност за живота му.

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По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.