Пожар във птицеферма край Чирпан е унищожил оборудването и съоръженията на две халета, а около 34 000 пилета са умъртвени. Сигналът за огъня е подаден на 6 септември по обяд.

Около 12:12 ч. в Районното управление в Чирпан е получено съобщение от 36-годишен мъж за запалени сухи треви северно от метален навес за съхранение на въглища.

Огънят е бил в близост до хале за отглеждане на пилета в птицеферма, намираща се северно от разклона за село Гита.

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Вследствие на пожара са изгорели напълно оборудването и съоръженията на две халета. Умъртвени са и около 34 000 пилета.

На мястото е извършен оглед. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

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По случая е започнато досъдебно производство.

Работата по разследването продължава.