61-годишен мъж е задържан заради телефонни заплахи към 52-годишен мъж, който по това време се е намирал в болница в Стара Загора.

Сигналът е подаден около 09:30 ч. на 7 септември във Второ районно управление в града.

52-годишният мъж съобщил, че е бил заплашван по телефона от друг мъж, докато е бил на лечение в болницата.

На място е изпратен полицейски екип. След проведени оперативно-издирвателни действия служителите установили предполагаемия извършител – 61-годишен мъж, който е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.