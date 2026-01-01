Вицепремиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще бъде утре, 9 септември, на официално посещение в София по покана на българския си колега Велислава Петрова, съобщи Министерството на външните работи на Молдова.

В рамките на посещението Попшой ще разговаря с министъра на външните работи на България Велислава Петрова. След срещата двамата министри ще дадат съвместна пресконференция, която е насрочена за 11:30 часа.

Програмата предвижда срещи на молдовския външен министър с президента на България Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, вицепремиера Иво Христов и председателя на парламентарната Комисия по външна политика Петър Витанов. Попшой ще разговаря и с председателя на парламентарната група за приятелство „България – Молдова“ Галин Дурев, посочват от молдовското външно министерство.

Разговорите ще бъдат съсредоточени върху отношенията между Молдова и България, укрепването на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес, както и върху подкрепата на България за напредъка на Република Молдова по европейския ѝ път, предава кореспондентът на БТА в Тараклия Ирина Богоева.

По време на посещението Михай Попшой ще даде и интервю за Българската национална телевизия (БНТ).

Молдова и България установяват дипломатически отношения на 5 февруари 1992 г. България е сред първите държави, които откриват дипломатическо представителство в Кишинев – на 19 декември същата година. Посолството на Република Молдова в София е открито на 10 февруари 1994 г., сочи информация на молдовското посолство в България.

В Молдова живее историческа българска диаспора.

Населението на републиката според последното преброяване от 2024 година е малко над 2,4 милиона души (2 409 207). По официални данни на молдовските власти 1,6 процента от тях са българи.

Компактни групи българи живеят в Тараклийския район в Южна Молдова. Те са наследници на българите, които са се преселили от българските земи преди повече от 200 години по време на руско-турските войни.

Българите в Молдова имат статут на национално малцинство и право на двойно гражданство.