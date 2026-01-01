Айфеловата кула в Париж беше затворена в понеделник, след като служители обявиха стачка заради случай, при който жени от персонала са били отстранени от работните си места по време на посещението на индуистка религиозна делегация, съобщиха представители на работниците и ръководството на обекта.

Около 100 души, свързани с индуистката организация BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha), са посетили забележителността във френската столица в събота.

Представителят на синдиката Даян Давоан заяви, че при пристигането на делегацията на жените служителки е било наредено да напуснат работните си места. „По време на посещението на тази делегация жените бяха помолени да напуснат работните си места, за да бъдат на тях поставени мъже“, заяви тя пред Ройтерс. Давоан съобщи също, че ръководството впоследствие се е извинило на служителите за случилото се. „Това очевидно не се приема добре от служителите, разбира се и от жените, които всички са унизени от случилото се и от начина, по който някои от тях са били третирани“, каза тя. По думите ѝ напрежението се е увеличило през уикенда, което е довело до решението на служителите да се съберат в понеделник, за да започнат диалог с ръководството и да гарантират, че подобно отношение към жените няма да се повтори.

Компанията Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, която управлява Айфеловата кула, потвърди пред АФП, че делегацията е поискала посещението да бъде организирано така, че да се ограничат „взаимодействията с жени“. От компанията заявиха, че „тези условия не е трябвало да бъдат приемани“. Според дружеството те „не са били в съответствие с ценностите на Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, нито с принципите на равенство между мъжете и жените“. Президентът на компанията Ариел Вейл заяви: „Това очевидно не е приемлива практика.“ „Потвърждавам отново ангажимента на Айфеловата кула към републиканските ценности и към равенството между мъжете и жените“, каза той.

Според информацията BAPS е осветила първия си голям храм във Франция в неделя, в предградията на Париж. В публикация в социалната мрежа „Екс“ храмът на BAPS в Париж заяви, че посещението е било „организирано съвместно с екипа на Айфеловата кула в началото на обичайното работно време, за да се избегне нарушаването или причиняването на неудобства на други посетители“. Организацията се извини „за всяка причинена болка или неудобство“ и добави, че „вярва в универсалните ценности на взаимното уважение и служенето“. На своя уебсайт BAPS се определя като „духовно, доброволческо движение, посветено на подобряването на обществото“ чрез индуистки ценности. Организацията има храмове в големи градове по света, сред които Лондон, Лос Анджелис и Сидни.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви, че ще бъде извършено разследване на обстоятелствата около посещението. „Отбелязвам гнева, изразен от служителите на Айфеловата кула, и искам да им кажа, че недоволството им е легитимно“, написа той в „Екс“. „Равенството между жените и мъжете никога няма да спре в подножието на нашите исторически паметници, нито където и да е в този град. То трябва да се прилага навсякъде и за всички“, заяви Грегоар.

Лидерът на френската десница Марин льо Пен заяви: „Във Франция никога няма да приемем присъствието на жените да бъде „ограничавано“.“

Бившият френски премиер от дясноцентристката партия Габриел Атал, който е заявил намерение да се кандидатира за президент на изборите догодина, каза: „Във Франция нито една култура, нито едно вярване, нито едно вероизповедание, нищо и никой не може да диктува на жените тяхното място.“

Председателката на Националното събрание на Франция Яел Браун-Пиве заяви: „Отказвам да позволя на жените да бъдат принуждавани да се оттеглят, за да отговорят на изискванията на чуждестранни посетители.“

Малко преди 9:30 ч. днес, на своя уебсайт, Айфеловата кула посочи, че емблематичният монумент е „отворен днес“, предаде АФП.