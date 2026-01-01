Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано тази сутрин в района на град Корча, Албания, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

По данни на центъра трусът е регистриран на 8 септември 2026 г. в 06:40 ч.

Епицентърът на земетресението се намира на около 240 км от Кюстендил, 270 км от Перник и 300 км от София.

Към момента няма данни за щети или пострадали хора.