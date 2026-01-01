Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано тази сутрин в района на град Корча, Албания, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.
По данни на центъра трусът е регистриран на 8 септември 2026 г. в 06:40 ч.
🔔#Earthquake (#tërmet) M4.0 occurred 19 km N of #Korçë (#Albania) 1 min ago (local time 05:40:55). More info at:— EMSC (@LastQuake) September 8, 2026
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Епицентърът на земетресението се намира на около 240 км от Кюстендил, 270 км от Перник и 300 км от София.
Към момента няма данни за щети или пострадали хора.