„Морските пространства отдавна не са само среда за транспорт, енергийни доставки, обмен и достъп до ресурси. Те се превърнаха в среда на геополитическо и стратегическо противопоставяне, където се проектират и пресичат глобални и национални интереси, и понякога се стига до директна конфронтация“ - това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при откриването на петия международен морски форум „Глобален компас“, който се провежда във Варна.

Той посочи, че морската сигурност вече не може да бъде разглеждана единствено през призмата на традиционните военни заплахи и не следва да бъде отговорност само на една нация, институция или сектор. Рисковете за морските комуникации, критичната (подводна) инфраструктура, енергийните и информационните системи, пристанищата и морския транспорт изискват интегриран подход и ефективно взаимодействие между военноморските сили, държавните институции, морската индустрия, пристанищата, научните организации и международните партньори.

Адмирал Ефтимов подчерта, че военноморският компонент изпълнява ключова роля в условията на продължаващата вече четвърта година война в Украйна. „Затова в Щаба на отбраната, чрез модернизацията на военноморските сили, се стремим не просто да придобием нови платформи, а да изградим качествено нови съвременни отбранителни способности, които да осигуряват необходимата ситуационна осведоменост, да предоставят възможност за своевременна реакция и да гарантират морския ни суверенитет и защитата на морските пространства“, категоричен бе той.

За осигуряване изпълнението на поетите ангажименти по възпиране и отбрана, страната ни активно участва и в различни регионални инициативи в областта на сигурността. Добър пример е Противоминната група с Турция и Румъния, която доказа своя съществен принос за сигурността и свободата на корабоплаването в Черно море.

Адмирал Ефтимов също подчерта жизненоважната роля на Военноморските сили на Република България за гарантиране сигурността на морските комуникационни линии и поддържането на морската сигурност в Черно море. От началото на войната те са реагирали на над 300 сигнала за мини, миноподобни и други плаващи обекти, а само от началото на 2026 г. са разузнали и унищожили над 30 безпилотни/безекипажни системи и части от тях, както и елементи от ракети.

Началникът на отбраната подчерта също нуждата от развитие на способностите за морската ситуационна осведоменост. „По линия на НАТО изградихме Център „Военноморски координационен елемент“, който имаме амбицията да надградим и развием в способност за контрол и ръководство на корабоплаването. Това е важен етап от процеса на трансформация от пасивно наблюдение и анализ към активно взаимодействие с морския сектор“, заяви той. Началникът на отбраната допълни, че по линия на Европейския съюз, заедно с Румъния, България работи по изграждането на гражданска регионална структура – Център за морска сигурност. Той бе категоричен, че защитата на критичната морска инфраструктура, включително и подводна, трябва да бъде постоянна задача, а не реакция след инцидент.

„Черно море не трябва да бъде пространство, ограничено от заплахите, а да се възприема като зона, която осигурява свобода на корабоплаване, търговия, инвестиции и да бъде търсена туристическа дестинация, избрана от хората за прекарване на своята почивка и круизни пътувания. Ние ще продължим да работим в тази посока“, заключи адмирал Ефтимов.