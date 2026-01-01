Производството в областта на бизнес услугите е намаляло с 1,1% през юни 2026 г. спрямо предходния месец. Това показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база обаче е отчетен ръст от 5,8% на календарно изгладения индекс на производството в бизнес услугите.

Най-сериозен месечен спад през юни е регистриран при професионалните дейности и научните изследвания – 12,5%. Намаление има още при създаването и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщенията – с 0,5%, както и при административните и спомагателните дейности – с 0,3%.

В същото време част от секторите отчитат увеличение. Операциите с недвижими имоти нарастват с 9,6%, транспортът, складирането и пощите – с 3,1%, а хотелиерството и ресторантьорството – с 0,8%.

На годишна база всички основни сектори на бизнес услугите са с ръст. Най-значително е увеличението при административните и спомагателните дейности – 17,5%, следвани от транспорта, складирането и пощите – 7,0%, професионалните дейности и научните изследвания – 5,6%, и създаването и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщенията – 3,7%.

При хотелиерството и ресторантьорството годишният ръст е 1,0%, а при операциите с недвижими имоти – 2,8%.

По отделни дейности се откроява производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписването и издаването на музика, където годишното увеличение достига 156,6%. При административните офис дейности и другото спомагателно обслужване на стопанската дейност ръстът е 45,4%, а при издателската дейност – 25,2%.

Данните на НСИ са предварителни. Индексът на производството в услугите измерва промените в обема на продукцията на месечни интервали, като индексите се изчисляват при база 2021 г. = 100.