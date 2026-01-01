46-годишен мъж е нападнал и заплашвал медицински екип в село Виево, община Смолян. Той е бил задържан, след като дрегерът отчел 2,73 промила алкохол в издишания въздух.

Инцидентът е станал на 4 септември. Екип на ФСМП-Баните пристигнал на адрес в селото след сигнал за нужда от медицинска помощ, подаден от 32-годишна жена, която живее с мъжа на семейни начала.

При появата на медиците 46-годишният мъж проявил агресия.

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Той започнал да хвърля предмети по тях и да ги заплашва.

На място мъжът е тестван за употреба на алкохол. Техническото средство отчело 2,73 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

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В Районното управление в Смолян е образувано бързо производство. Работата по случая продължава.