36-годишен мъж е задържан за отправени заплахи към медицинско лице по време на изпълнение на служебните му задължения в чирпанското село Черна гора.

Сигналът е подаден в 17:24 часа на телефон 112 от 55-годишен фелдшер към ФСМП. Той съобщил, че при обслужване на сигнал за пострадало лице на адрес в селото е бил заплашван и обиждан от близък на пациента.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил извършителя — 36-годишен мъж. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по Наказателния кодекс, като разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.