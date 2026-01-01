21-годишен мъж е бил нахапан от белгийска овчарка - малиноа, след като влязъл в двора на къща в Стара Загора.

Инцидентът е станал на 7 септември.

Сигналът за случая е подаден около 08:45 ч. в Първо районно управление в града.

Куче нападна и нахапа дете в парк в Стара Загора

По първоначални данни младият мъж е влязъл в двора на къща, собственост на 74-годишен мъж, когато е бил нападнат от кучето.

Куче нахапа дете в парк в Стара Загора

При инцидента 21-годишният е получил средна телесна повреда. Той е прегледан от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора и е освободен за домашно лечение. Няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство.