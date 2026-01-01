Новият сезон на „Пееш или лъжеш“ започва по различен начин тази година – на живо и с благотворителна мисия. На 20 септември от 20:00 часа NOVA ще излъчи специалния епизод на хитовото шоу в подкрепа на УНИЦЕФ – България.

В специалната вечер водещият Димитър Рачков ще посрещне осем любими български звезди, които ще се впуснат в необичайно предизвикателство в дуети с осем деца. Популярните изпълнители, които стават част от каузите на УНИЦЕФ, са Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава - участници в предишни сезони на “Пееш или лъжеш”. С помощта на съветниците, тяхната задача ще бъде да разберат отговора на единствения въпрос, който има значение в „Пееш или лъжеш“ – има ли музикален талант детето до тях? Ясни са вече и първите двама гост-коментатори в благотворителния епизод – успешният журналист и водеща на “Събуди се” Марина Цекова и певецът Виктор Тодоров. Марина Цекова работи активно върху различни социални теми и от години подкрепя много благотворителни инициативи в страната, а Виктор Тодоров, освен победител в “Пееш или лъжеш” и участник в “Като две капки вода”, споделя съдба, свързана с каузите на УНИЦЕФ.Както повелява успешният формат, истината няма да стане ясна веднага. В рамките на няколко кръга звездите и съветниците ще трябва да разчитат на своята интуиция, наблюдателност и способност да разпознават таланта сред умелата заблуда. Зрителите също ще имат възможност да се включат в играта, като гласуват за своя любим дует и изберат победителя на вечерта. При изпълнението на дуета, зрителите, звездният участник и панела, ще разберат кои деца наистина могат да пеят и кои са успели да заблудят всички.

На 20 септември, децата и каузите на УНИЦЕФ ще бъдат във фокуса на вниманието в ефира на NOVA.

През целия ден зрителите ще имат възможност да чуят гласа на децата, техните истории и гледни точки в различни предавания и формати на телевизията. А част от лицата на телевизията ще застанат зад мисията на УНИЦЕФ-Детския фонд на ООН със своите послания.

Специалният епизод на обичаното музикално шоу „Пееш или лъжеш“ ще бъде и първата среща на зрителите с новия сезон на „Пееш или лъжеш“, в който Димитър Рачков отново ще бъде начело на шоуто. Този сезон към постоянните съветници Иван Христов и Андрей Арнаудов се присъединява нов член като трети постоянен панелист, който предстои да разберем скоро. До тях ще застават двама различни помощници всеки епизод, които ще бъдат представени в хода на сезона.

А кои български звезди ще се впуснат в интересното и много забавно предизвикателство в новия сезон на „Пееш или лъжеш“, предстои да разберем.

Четвъртият сезон на „Пееш или лъжеш“ с много музика, изненади, истински таланти и участници, готови да заблудят всеки, започва на 20 септември от 20:00 ч. по NOVA със специалния епизод „Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ.

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За поредна година NOVA и УНИЦЕФ обединяват усилия в подкрепа на по-добро бъдеще за децата в годината, посветена на 80 годишнината на организацията. Инициативата е част от кампанията „Чуждо дете няма“, основана на една от най-дълбоко вкоренените ценности в българската култура – убеждението, че грижата и подкрепата за децата са споделена отговорност. Средствата, набрани чрез кампанията, ще подкрепят програмите на УНИЦЕФ за най-уязвимите деца в България и по света. За да може всяко дете да получи най-добрия старт в живота, достъп до качествено образование, закрила от насилие и подкрепа в кризисни ситуации.

