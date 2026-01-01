Шофьор на тежкотоварен автомобил е санкциониран, след като не е спазил въведената от Агенция „Пътна инфраструктура“ забрана за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Водачът е бил спрян на паркинг при 265-ия километър на автомагистралата в посока Бургас. Полицаите са му разпоредили да остане на място до изтичането на забраната в 20:00 часа.

Шофьорът обаче не е изпълнил разпореждането и е продължил пътуването си. След като отново е бил спрян, му е съставен акт за административно нарушение. Освен това свидетелството му за управление е отнето за срок от три месеца.

Стотици нарушения за четири дни

Без тежки пътни произшествия са преминали празничните дни в Сливенско. Между 4 и 7 септември при проверките за пътна безопасност са установени общо 684 нарушения.

Полицията е съставила 30 акта и 654 фиша на водачи и пътници.

Образувани са две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол над 1,2 промила, както и едно досъдебно производство за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества.

МВР-Сливен

При проверките са установени още петима неправоспособни водачи и пет нерегистрирани моторни превозни средства.

Засилен контрол на „Тракия“

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При контрола на автомагистрала „Тракия“ са санкционирани петима водачи, които са се движили в лявата лента при свободна дясна. С помощта на необозначени полицейски автомобили и дрон са засечени и 36 неправилни изпреварвания.

Полицията е установила и автомобил с интервенция по номера на рамата. Превозното средство е задържано в Районното управление на МВР в Сливен.

При проверките са констатирани 61 технически неизправности и промени в конструкцията на автомобили. Сред нарушенията са изменения по изпускателните системи и поставено затъмняващо фолио.

Установени са и 23 случая на неизползване на обезопасителни колани, както и пет случая, при които не са използвани задължителните обезопасителни системи за деца.