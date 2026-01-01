Окръжният съд в Пловдив отказа да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на един от двамата 17-годишни, обвинени последно за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Според магистратите няма основателна причина срокът за обжалване да е бил пропуснат. При привличането на младежа като обвиняем е бил назначен служебен защитник, който го е представлявал и при определянето на мярката „задържане под стража“.

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Съдът посочи, че адвокатът на 17-годишния младеж е бил в отпуск, но това не е представлявало пречка да подаде жалба, тъй като през този период е представлявал подзащитника си и по други поводи.

15-годишният единствен до този момент обжалва мярката си пред втора инстанция и остана в ареста. Така и тримата младежи са с най-тежката мярка “задържане под стража”.

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На предишното заседание, на което Апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Според прокуратурата събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев.

37-годишният мъж бе пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима младежи, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста.