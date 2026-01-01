Европейската комисия не потвърди днес дали председателят на институцията Урсула фон дер Лайен ще включи Сърбия в тазгодишната си обиколка в страните от Западните Балкани. Програмата за пътуването още се подготвя, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с погребението на босненския сръбски генерал Ратко Младич, осъден на доживотен затвор за военни престъпления.

Чухме, че погребението е организирано с държавни почести, каза говорителят. Оказа се, че това не е така, добави той. Сърбия сама преценява как да постъпи, но няма място за възхвала на военнопрестъпници или за онези, които отричат геноцида, или които действат в разрез с основните европейски ценности, добави той.

Ясно заявихме нашата позиция пред сръбските власти, ще преценим по-нататъшните действия, посочи говорителят.

В писмено изявление на говорител на Европейската служба за външна дейност по повод погребението на Младич се посочва, че възхвалата на военнопрестъпници и отричането на геноцид нямат място в ЕС или в страните, които очакват да се присъединят. Въоръжените конфликти в Западните Балкани през 90-те години на миналия век бяха сред най-мрачните дни в новата история на Европа, се добавя в изявлението.

Отбелязва се, че Ратко Младич беше осъден за престъпления срещу човечеството и за геноцида в Сребреница.