Полицай пострада след екшън в Габрово, съобщиха от полицията.

На 5 септември е подаден сигнал за силна музика и изстрели в кв. „Войново“.

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Установени са двама мъже - на 84 и 61 години, които се държали агресивно, не изпълнили отправените им полицейски разпореждания и оказали съпротива при задържането им.

Пострадал е полицай, който е прегледан и освободен за домашно лечение. Двамата мъже са били задържани.

При извършената проверка е установено, че не се касае за произведени изстрели, а за използване на пиратки.