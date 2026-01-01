Присъствието на сръбски официални представители на погребението на военния престъпник Ратко Младич е „дълбоко осъдително“.

Това заявиха председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа Х.

Лидерите на ЕС определиха кадрите от погребението на Младич като „шокиращи“.

„Ратко Младич беше осъден военен престъпник. Той носеше отговорност за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Той почина, докато излежаваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления“, се казва в публикацията.

„Елементите на официална подкрепа и присъствието на някои висши сръбски длъжностни лица на погребението са дълбоко съжалителни. Те показват неспособност да се изправим пред една мрачна глава от най-новата история на Европа и противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз“, добавиха Фон дер Лайен и Коща, изразявайки солидарност с жертвите на престъпленията, „извършени в страните от бивша Югославия“.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес заяви, че снимките от множеството присъстващи на погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, са “шокиращи” и добави, че това може да подкопае плановете на Сърбия за членство в ЕС, предаде Ройтерс.

“Снимките от погребението на Ратко Младич вчера в Белград са шокиращи”, написа в социалната мрежа Екс Фон дер Лайен в коментар, който бе повторен и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

“Много жалки са елементите на официална подкрепа и присъствието на няколко високопоставени сръбски представители на погребението. Те показват неуспеха за противопоставяне на тъмна страница в най-новата европейска история, която противоречи на ценностите, които са в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз“, добави Фон дер Лайен.

Турция определи погребението на осъдения от трибунала в Хага за геноцид и престъпления срещу човечеството по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. сръбски генерал Ратко Младич като опит за отричане на престъплението срещу човечеството, извършено от него.

„Неприемливо е погребението на Ратко Младич, който беше окончателно осъден от международния съд за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, да бъде използвано по начин, равносилен на отричането на извършените тежки престъпления и понесеното човешко страдание“, написа в официалния си профил в мрежата Екс говорителят на Министерството на външните работи на Турция Йонджю Кечели.

„Това, от което се нуждаят Балканите, е да се поучат от миналото и да изградят заедно мирно, проспериращо и общо бъдеще. Затова ние отново почитаме с уважение всички невинни хора, загубили живота си по време на Босненската война, особено жертвите на геноцида в Сребреница, и споделяме мъката на техните семейства“, пише в позицията на говорителя на Министерството на външните работи на Турция.

Съдът на ООН за военни престъпления призна Младич за виновен в геноцид заради клането в Сребреница през 1995 г., когато силите на босненските сърби убиха около 8000 босненски мюсюлмански мъже и момчета в защитена от ООН зона.

Зверството беше най-кървавият акт на насилие в Европа след Втората световна война.

Младич беше осъден и за преследване и насилствено прогонване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на миротворци на ООН за заложници по време на въздушните удари на НАТО през 1995 г.

Той беше арестуван през 2011 г., 16 години след като за първи път му бяха повдигнати обвинения, и беше осъден на доживотен затвор през 2021 г. след деветгодишен съдебен процес.