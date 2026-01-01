Във вторник сутринта Русия нанесе ракетни и дронови удари по украинската столица Киев, при които загинаха двама души, а 10 бяха ранени. Атаката беше извършена ден след посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в региона в опит да дадат тласък на блокираните мирни преговори.

Експлозии са били чути в Киев рано във вторник местно време. Ударите бележат края на договореното 72-часово прекратяване на атаките срещу столиците на двете страни, което съвпадна с дипломатическите срещи на американските представители.

При атаката са били използвани балистични и крилати ракети, както и дронове, съобщиха украински официални представители.

Пететажен жилищен блок е бил повреден, съобщиха властите. Кадри на службите за спешна помощ показват горящи автомобили и щети по голяма нежилищна сграда. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е била повредена и образователна институция.

Заради мащаба на руската атака полски военни самолети са били вдигнати във въздуха, за да защитят въздушното пространство на страната, съобщи Reuters, позовавайки се на полските въоръжени сили.

В неделя Уиткоф и Къшнър се срещнаха с украински представители в Киев. Ден по-рано двамата проведоха интензивни разговори с руския президент Владимир Путин в Москва, като Вашингтон възобнови дипломатическите си усилия за прекратяване на войната.

„Постигнат е съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни преговори“, заяви Уиткоф в публикация в X след разговорите. Не бяха обявени обаче конкретни договорености или съществен пробив в преговорите.

Русия и Украйна се бяха договорили временно да преустановят атаките срещу столиците на двете страни по време на дипломатическия уикенд. 72-часовото прекратяване на огъня изтече във вторник.

Примирието последва седмици на интензивни руски атаки срещу Киев. Сред тях беше и дневен удар по централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в петък – първият подобен удар по сградата от началото на войната.

Атаката беше възприета като сериозна ескалация и знак за нарастващия натиск върху украинската противовъздушна отбрана, която се сблъсква с недостиг на ракети-прехващачи.

Украйна също засили въздушните си атаки през последните месеци, като поразява цели в по-дълбоката част на руска територия.

Във вторник сутринта губернаторът на руската Саратовска област съобщи в Telegram, че украинска атака с дрон е поразила гражданска инфраструктура в Саратов и е ранила няколко души, съобщи Reuters.

Новите руски удари по Киев идват на фона на подновените американски дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър проведоха разговори както с руски, така и с украински представители в рамките на дипломатическия уикенд.

Уиткоф и Кушнър първо се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това посетиха Киев, където разговаряха с украински представители. След срещите Уиткоф заяви, че е постигнат „съществен напредък“ и че има движение към организиране на нов кръг от тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна.

В рамките на дипломатическите срещи Русия и Украйна се бяха договорили за 72-часова пауза в ударите срещу столиците на двете страни. Договореността временно ограничи руските атаки срещу Киев и украинските удари срещу Москва, но не представляваше общо прекратяване на огъня по фронта.

Паузата изтече във вторник, когато Русия възобнови мащабните си въздушни атаки срещу Киев. При последния удар са били използвани балистични и крилати ракети, както и дронове. Загинали са двама души, а 10 са били ранени.

Атаките подчертават трудностите пред дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Въпреки заявения от американската страна напредък, Москва и Киев продължават да имат сериозни разногласия по ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и условията за евентуално прекратяване на бойните действия.

Паралелно с ударите по Киев Украйна продължава да извършва атаки с дронове по цели в Русия. Москва и Киев взаимно обвиняват другата страна в ескалация и използване на въздушни удари като средство за натиск в преговорите.

Заради руската атака срещу Украйна Полша също приведе своите военновъздушни сили в повишена готовност. Полски изтребители бяха вдигнати във въздуха, а гражданските полети от и до летището в Люблин временно бяха преустановени. Аерогарата се намира на около 90 километра от украинската граница.

Подобни действия от страна на Полша са част от мерките за защита на въздушното пространство на страната при мащабни руски атаки срещу Украйна. Полските власти многократно са задействали изтребители и системи за противовъздушна отбрана при атаки в близост до границата.