В област Плевен се провежда специализирана операция за намаляване на пътните инциденти и ограничаване на нарушенията на правилата за движение по метода на „Широкообхватен контрол“, съобщиха от полицията.

В нея участват служители от сектор „Пътна полиция|“ при ОД на МВР, съвместно с представители на други институции - служители на Областен отдел - Автомобилна администрация - Плевен, Агенция „Митници“, Агенция "Пътна инфраструктура"-София, Национална агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - ИАГИТ.

Екипите ще бъдат на първокласен път I - 3, „Бяла-Ботевград“ на км.67 при разклон за град Славяново. Конкретната насоченост на проверките е към спазването на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрацията на МПС и теглените от тях ремаркета и полуремаркета. Спазване на изискванията за допустимите маси и размери на движещите се по пътищата товарни превозни средства.

Спазване на времето за управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари. Акценти са и управлението на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози, използване на светлините на превозните средства, използване на обезопасителни колани от водачите и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски от водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди, наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и необходимите документи на водачите на ППС, техническото състояние на ППС, включително и изменение на конструкцията им и документите за превоза на пътници или товари.

От „Пътна полиция“ подчертават, че контролът ще продължи и в следващите месеци, за да се осигури по-безопасна пътна среда за всички участници в движението.