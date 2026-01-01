Близо 28 литра течности за електронни цигари и 90 устройства за пушене са открити в девет куриерски пратки от Испания. Стоката е била без акцизни бандероли, съобщиха от Агенция „Митници“.

Пратките са проверени от митнически служители от ТД Митница София в края на август. Те са били изпратени от търговско дружество в Испания до юридическо лице в България.

При отварянето на колетите инспекторите открили флакони с течности за електронни цигари с различна вместимост, както и пълнители за електронни цигари. Всички те били без поставен акцизен бандерол. В пратките имало и празни електронни цигари - устройства за пушене.

Какво е открито в пратките

Общо са установени 2354 флакона и 40 пълнители, съдържащи 27 786 мл течности за електронни цигари. Открити са и 90 устройства за пушене.

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Течността за електронни цигари се счита за тютюнево изделие независимо от това дали съдържа никотин. За нея се дължи акциз от 0,28 евро на милилитър. Предвидено е ставката да се увеличи през следващите две години и до 2028 г. да достигне 0,34 евро за милилитър.

Като акцизна стока течността за електронни цигари подлежи и на специален режим за транспортиране и реализация.

Предстои съставяне на акт

Задържаните стоки са иззети с опис. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

При друг случай през последния месец митнически служители от ТД Митница София са разкрили и депо с множество нелегални устройства и 12 920 мл течност за пушене. За стоката не са представени документи за платен акциз и произход.