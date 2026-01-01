София се подготвя за истински волейболен септември. Освен че ще бъде домакин на мачове от Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026, столицата ще предложи и разнообразна програма за фенове и любители на спорта.
От 8 до 26 септември волейболът ще излезе извън спортните зали и ще се пренесе в парковете и градските пространства. Идеята е жителите и гостите на София да могат не само да гледат големите мачове, но и сами да станат част от спортната атмосфера.
EuroVolley Camp събира феновете
Един от основните центрове на програмата ще бъде EuroVolley Camp, разположен в парка зад музея „Земята и хората“, в близост до метростанция „Европейски съюз“.
Специалната фен зона ще бъде място за срещи, забавления и активности, свързани с Евроволей 2026. Тя ще допълва атмосферата около мачовете и ще даде възможност на феновете да преживеят първенството и извън трибуните.
В различни точки на София ще бъдат разположени и специални волейболни инсталации, предназначени за снимки. Такива ще има в EuroVolley Camp, във фен зоната пред „Арена София“, както и при метростанция „Стадион Васил Левски“.
Волейболът стига до шест столични парка
Голямата спортна инициатива няма да остане само в центъра на града. От 8 до 26 септември, всеки ден между 17:00 и 19:30 часа, волейболни клубове ще организират занимания и активности за любители на спорта в шест столични парка.
Волейболните инициативи ще се провеждат в:
- Южен парк – до EuroVolley Camp;
- парк „Люлин“;
- парк „Студентски“;
- парк „Гео Милев“ – зад паметника на Георги Аспарухов;
- Северен парк;
- парк „100 години София“ в район „Младост“.
Програмата е насочена към малки и големи. Желаещите ще могат да се включат в различни занимания, да играят волейбол и да спортуват на открито. За участниците са предвидени и награди.
По този начин Евроволей ще достигне до различни части на столицата, а хората ще могат да усетят атмосферата на първенството, дори когато не са в залата.
„София е волейбол“ и във фотографиите
Волейболната тема ще присъства и в септемврийското издание на фотоконкурса на Столична община „В крачка“, който този месец е под мотото „София е волейбол“.
Столичани и гостите на града ще могат да покажат своя поглед към волейболния септември – от големите мачове и фен зоните до игрите в парка, срещите с приятели и малките моменти, които превръщат едно спортно събитие в преживяване за целия град.
София става част от Евроволей
През септември столицата няма да бъде просто домакин на волейболни срещи. Спортът ще бъде видим в парковете, около залите, в метрото и в различни градски пространства.
Целта е Евроволей 2026 да се превърне в общо преживяване за София и нейните жители – независимо дали са запалени фенове или просто искат да опитат волейбола за първи път.
София е волейбол. И през септември играта е навсякъде.