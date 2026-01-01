София се подготвя за истински волейболен септември. Освен че ще бъде домакин на мачове от Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026, столицата ще предложи и разнообразна програма за фенове и любители на спорта.

От 8 до 26 септември волейболът ще излезе извън спортните зали и ще се пренесе в парковете и градските пространства. Идеята е жителите и гостите на София да могат не само да гледат големите мачове, но и сами да станат част от спортната атмосфера.

EuroVolley Camp събира феновете

Един от основните центрове на програмата ще бъде EuroVolley Camp, разположен в парка зад музея „Земята и хората“, в близост до метростанция „Европейски съюз“.

Специалната фен зона ще бъде място за срещи, забавления и активности, свързани с Евроволей 2026. Тя ще допълва атмосферата около мачовете и ще даде възможност на феновете да преживеят първенството и извън трибуните.

В различни точки на София ще бъдат разположени и специални волейболни инсталации, предназначени за снимки. Такива ще има в EuroVolley Camp, във фен зоната пред „Арена София“, както и при метростанция „Стадион Васил Левски“.

Волейболът стига до шест столични парка

Голямата спортна инициатива няма да остане само в центъра на града. От 8 до 26 септември, всеки ден между 17:00 и 19:30 часа, волейболни клубове ще организират занимания и активности за любители на спорта в шест столични парка.

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Волейболните инициативи ще се провеждат в:

Южен парк – до EuroVolley Camp;

парк „Люлин“;

парк „Студентски“;

парк „Гео Милев“ – зад паметника на Георги Аспарухов;

Северен парк;

парк „100 години София“ в район „Младост“.

Програмата е насочена към малки и големи. Желаещите ще могат да се включат в различни занимания, да играят волейбол и да спортуват на открито. За участниците са предвидени и награди.

По този начин Евроволей ще достигне до различни части на столицата, а хората ще могат да усетят атмосферата на първенството, дори когато не са в залата.

„София е волейбол“ и във фотографиите

Волейболната тема ще присъства и в септемврийското издание на фотоконкурса на Столична община „В крачка“, който този месец е под мотото „София е волейбол“.

Столичани и гостите на града ще могат да покажат своя поглед към волейболния септември – от големите мачове и фен зоните до игрите в парка, срещите с приятели и малките моменти, които превръщат едно спортно събитие в преживяване за целия град.

София става част от Евроволей

През септември столицата няма да бъде просто домакин на волейболни срещи. Спортът ще бъде видим в парковете, около залите, в метрото и в различни градски пространства.

Целта е Евроволей 2026 да се превърне в общо преживяване за София и нейните жители – независимо дали са запалени фенове или просто искат да опитат волейбола за първи път.

София е волейбол. И през септември играта е навсякъде.