Около 50 килограма канабис са открити при специализирана полицейска операция край Петрич.

Акцията е проведена на 4 септември в рамките на мерките срещу отглеждането и разпространението на наркотични вещества.

Полицейски служители от Районното управление в Петрич извършили проверка в землището на село Дреново. Там, на две обособени места, били открити общо около 43 тревисти растения.

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При направения полеви тест растенията реагирали положително на канабис.

Общото им тегло е около 50,38 килограма.

За случаите е уведомена компетентната прокуратура. Образувани са досъдебни производства, а работата по тях продължава.