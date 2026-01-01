Европейският съюз ще инвестира 200 млн. евро в Гренландия през 2026 и 2027 г. като част от ново партньорство по инициативата „Global Gateway“. Пакетът беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в столицата Нуук.

Средствата ще бъдат насочени към ключови за Гренландия сектори, сред които цифровата свързаност, възобновяемата енергия, устойчивият добив на критични суровини, рибарството, образованието, туризмът и жилищното строителство.

Предвидени са и инвестиции в сателитна и кабелна инфраструктура, както и подкрепа за малкия бизнес.

По време на посещението си Фон дер Лайен заяви, че Гренландия може да разчита на Европейския съюз и определи острова като „стратегически съюзник и надежден приятел“.

ЕС, Гренландия и Дания подписаха и съвместна декларация за задълбочаване на икономическото и политическото сътрудничество. Документът беше подписан в Нуук от Урсула фон дер Лайен, премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и датския премиер Мете Фредериксен.

Новият инвестиционен пакет идва на фона на засиленото геополитическо внимание към Гренландия и Арктика. Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания и има стратегическо значение заради местоположението си, природните ресурси и нарастващото значение на Арктика.

Европейската комисия също предлага значително увеличаване на финансовата подкрепа за Гренландия през следващия бюджетен период. Предложението е европейското финансиране за острова да достигне около 530 млн. евро за периода 2028–2034 г.

Гренландия не е част от Европейския съюз, но има статут на отвъдморска страна и територия, асоциирана с ЕС. Като част от Кралство Дания жителите на острова са граждани на Европейския съюз.

Гренландия е най-големият остров в света и има ключово стратегическо значение заради местоположението си в Арктика, природните си ресурси и значението на региона за сигурността и търговските маршрути.

Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания, но не е част от Европейския съюз. Въпреки това ЕС поддържа тесни отношения с Гренландия и я разглежда като важен партньор в Арктика.

Европейският съюз вече е отделил 225 млн. евро за Гренландия за периода 2021–2027 г. По-голямата част от средствата са насочени към образованието, а останалата част – към зеления преход и икономическото развитие. За периода 2028–2034 г. Европейската комисия предлага финансирането да бъде увеличено до около 530 млн. евро.

Новият пакет от 200 млн. евро разширява сътрудничеството към области, които имат все по-голямо стратегическо значение. Сред тях са критичните суровини, възобновяемата енергия, цифровата и сателитната свързаност, инфраструктурата, рибарството и устойчивият туризъм.

Особен интерес представляват минералните ресурси на Гренландия. Островът разполага с потенциални залежи на редица критични суровини, които са важни за производството на електромобили, батерии, електроника и други технологии. ЕС се стреми да диверсифицира доставките си на такива материали и да намали зависимостта си от ограничен брой външни доставчици.

Засилването на европейското присъствие в Гренландия се случва на фона на нарастващия интерес на САЩ към острова. Американският президент Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати имат стратегически интерес към Гренландия и е настоявал за американски контрол върху територията.

Вашингтон мотивира интереса си с необходимостта от по-голяма сигурност в Арктика, но Гренландия има значение и заради богатите си природни ресурси и стратегическото си местоположение между Северна Америка и Европа.

Гренландия в центъра на световна игра: Суровини или сигурност движат интереса на САЩ (ОБЗОР)

На този фон Брюксел се стреми да покаже, че Европа е дългосрочен партньор на Гренландия. При посещението си в Нуук председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Гренландия може да разчита на ЕС и определи острова като „стратегически съюзник и надежден приятел“.

За Гренландия европейските инвестиции са важни и от гледна точка на стремежа към по-голяма икономическа самостоятелност. Икономиката на острова продължава да бъде силно зависима от рибарството и финансовата подкрепа от Дания, а развитието на нови сектори е ключово за бъдещето на автономната територия.