Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев даде начало на инициативата „Малките големи герои“.

Във фоайето на Министерството на вътрешните работи той отличи деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Това е и целта на инициативата – да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, информираха по-рано от МВР.

Министър Демерджиев отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години.

Отличени бяха и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай.

Идеята за кампанията „Малките големи герои“ дойде след срещата на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар, допълват от ведомството на Демерджиев.

БТА