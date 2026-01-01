Салма Хайек посрещна 60-ия си рожден ден по начин, който не остави феновете ѝ безразлични – с дръзки кадри от басейна и послание, изпълнено с благодарност към живота. Холивудската звезда показа, че възрастта за нея е просто число, а публикацията ѝ в социалните мрежи предизвика вълна от поздравления и възхищение.

Актрисата, която навърши 60 години в сряда, сподели в Instagram снимки, на които се наслаждава на водата, прикривайки тялото си с нея.

На една от снимките звездата е скрила лицето си с ръце и се усмихва, докато лежи във водата. На друга тя е отметнала глава назад и гледа към небето, а косата ѝ пада свободно по гърба.

Към снимките Салма написа: „60 и съм благодарна“.

Публикацията беше посрещната с множество поздравления от фенове и нейни приятели от шоубизнеса, сред които Ванеса Хъджънс, Парис Хилтън, Линдзи Лоън и Оливия Мън.

Салма Хайек се превърна в един от секссимволите на Холивуд през 90-те години с роли във филми като „Догма“ и „От здрач до зори“. Десетилетия по-късно тя продължава да привлича внимание с външния си вид и дори украси корицата на списание Sports Illustrated Swimsuit през миналата година.

По повод 60-ия си рожден ден актрисата получи множество коментари от фенове, възхищаващи се на младежкия ѝ вид.

През годините Хайек неведнъж е говорила за начина си на живот, грижата за кожата и физическата си форма.

Актрисата твърди, че избягва инвазивни козметични процедури и е заявявала: „Без ботокс, без филъри, без пилинг“.

Въпреки това тя признава, че използва съвременни технологии за грижа за кожата, включително радиочестотни и микротокови устройства, които според нея помагат за стягането на кожата и намаляването на бръчките.

Хайек също така е споделяла, че използва тепескоуит – екстракт от кора на дърво, който традиционно се използва в Мексико при кожни проблеми. По думите ѝ той има силно възстановяващо действие върху кожата.

Що се отнася до тренировките, актрисата признава, че няма „дисциплината“ да спортува всяка сутрин.

„Нямам време за упражнения, работя. Имала съм и 20-часови работни дни“, е казвала тя пред People.

Вместо ежедневни тренировки Хайек се фокусира върху стойката и активирането на мускулите в ежедневието. Тя разказва, че работи с жена в Лондон, която я е научила да държи тялото си по начин, който поддържа мускулите активни през целия ден.

Актрисата практикува и възстановителна йога, която по думите ѝ ѝ помага да тонизира мускулите, без да ги натоварва излишно.

Макар да не е напълно против традиционните тренировки, Хайек от време на време използва бягаща пътека. Вместо да тича, тя предпочита да танцува върху нея.

За поддържане на мускулите си актрисата разчита и на масажи. Тя е разказвала, че има масажистка, която живее в Япония и посещава Лондон само от време на време.

„Тя идва в Лондон само от време на време. Но когато дойде, тя е моето тайно оръжие“, споделя Хайек.

Според актрисата масажът подобрява кръвообращението и помага за поддържането на мускулите в добра форма.

Що се отнася до храненето, Хайек казва, че не обича ограниченията и не спазва строги диети.

„Не обичам да спазвам диети и не съм добра в това“, признава актрисата.