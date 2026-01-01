Партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Събрани са 5000 подписа от структурите на партията, ние не сме се променили. Основен мотив, който ни води в политиката, е истината, заяви пред журналисти кандидатът за държавен глава и лидер на МЕЧ Радостин Василев.

МЕЧ издига Радостин Василев за президент

По думите му, от президентската институция трябва все повече да се чува гласът на хората. МЕЧ не може да не издигне кандидатура, излизаме заедно с Красимир Манов, когото лично съм поканил за кандидат за вицепрезидент, добави Василев.

Не се крием зад инициативни комитети, политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това, заяви той. Сигурни сме, че се налага много сериозна промяна в президентството, то не трябва да става продължение на изпълнителната власт, смятат от МЕЧ.

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Според кандидата за президент основен въпрос трябва да бъде достъпът на хората до основните права на изпълнителната власт, свързан с референдумите. Хората трябва да имат достъп по лесен начин до местни и национални референдуми, смята той. Един президент трябва да изпълнява правомощията си, свързани и с националната сигурност, изтъкна още лидерът на МЕЧ.

От партията смятат също, че е дошло време в България да започне разговор за промяна на правомощията на държавния глава, на когото да бъде дадено правото на законодателна инициатива.

На въпрос защо Кирил Веселински е напуснал партията, лидерът на МЕЧ отговори, че мотивите са лични и не може да ги оповести.