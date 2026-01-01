Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще се включи в надпреварата за президентския пост.

Партията издига Василев за кандидат за държавен глава. Негов партньор в президентската двойка ще бъде Красимир Манов, който е номиниран за вицепрезидент.

Така МЕЧ официално влиза в предстоящата битка за „Дондуков“ 2 със собствена кандидатпрезидентска двойка – Радостин Василев и Красимир Манов.

„Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам. Президентският пост трябва да е гласът на хората. Това трябва да е обединителят на нацията. Нашата нация изстрада много политически лъжи. Вярвам, че имам сили да успея, че имам много сериозен екип. Надявам се след тези избори да докажем, че нашият глас има значение“, заяви кандидатът за президент на МЕЧ Радостин Василев.

Кандидатът за вицепрезидент Красимир Манов от своя страна увери българските граждани, че ако президентската двойка бъде избрана, неговите знания и опит ще бъдат използвани единствено в полза на гражданите.