Мъж стана жертва на измама при продажба на кобила в Монтанско, съобщиха от ОД на МВР.

На 6 септември е подаден сигнал от 55-годишен мъж от село Игнатово, община Вълчедръм.

Двама румънци са задържани за прокарване на фалшиви евро банкноти на пазар

Той е съобщил, че е станал жертва на измама при продажба на кобила си. Неизвестен е заплатил за животното с 11 броя неистински парични знаци с номинал от 100 единици от типа сувенирни банкноти.

След като получил парите, купувачът се оттеглил в неизвестна посока заедно с животното. По-късно стопанинът установил измамата и предал фалшивите банкноти на полицията.

Работата по установяване и задържане на извършителя продължава.