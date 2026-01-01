Племето на Вулканите преобърна играта в ключов момент и съумя да се добере до триумфа в битката за територия в “Игри на волята” за втора поредна седмица. Въпреки че изоставаха още от самото начало на съревнованието, добрата комуникация и несломимия дух позволиха на Червените отново да се настанят в Резиденцията. Отборът на Канарите заслужи Стопанството, а последното място отреди на Ураганите Пустия плаж.

Преди териториалната битка племената избраха и своите нови капитани. Този път лидерската позиция ще заемат Добромира от Вулканите, Симона от Ураганите и Иван от Канарите.

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Веднага след това на Арената Зелените започнаха играта като фаворити до последния логически елемент, където близнаците Ивайло и Иван изпитаха сериозни затруднения. Това даде възможност на изостаналите Вулкани да ги настигнат и да се доберат до крайния успех. Грешка в построяването на стратегията пък не даде шанс на Сините да завършат битката, което означава седмица на лишения.

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Изпълнените с екшън и напрегнати моменти битки на Арената продължават тази вечер, когато за трите племена предстои сблъсък за неприкосновеност, след който едно от тях ще се озове около огъня на номинациите.

Гледайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” във вторник, 8 септември, от 20:00 ч. по NOVA.