Ново екстремно и изпълнено с обрати съревнование за територия очаква воините на Вулканите, Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер. След седмица, прекарана на Пустия плаж, Зелените ще направят всичко възможно, за да се измъкнат от суровите условия на безмилостната локация. Междувременно Червените и Сините също са амбицирани да минат през всяко препятствие, за да си осигурят Резиденцията.

Часове преди важното съревнование, стратегиите на участниците в племената ще поставят на изпитание отборния дух. Новодошлата Константинели ще проведе важни разговори в търсене на правилните съюзници, опитният борец Емил ще се почувства застрашен от фризьора Петър и сформирането на тайна коалиция, а победителката в елиминационната битка Жани ще се завърне с нови сили и придобивки, които могат да я направят както мишена, така и желан партньор.

За отборите предстои и ново трудно решение. След възходите и паденията на всеки от капитаните през изминалата седмица, кои ще бъдат следващите избраници на важния пост?

Не пропускайте да разберете как ще бъдат разпределени териториите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.