От Асоциацията на прокурорите в България (AПБ) алармират за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).

По данни на AПБ става дума за твърдения за заплахи с дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване от длъжност, медийни атаки и разпространяване на „компромати“ при отказ да бъде оказана подкрепа. Същевременно се твърди, че са отправяни обещания за назначения, повишения и ръководни позиции срещу подкрепа. Според АПБ се демонстрира и увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за разправа с несъгласните.

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От организацията определят като тревожни и внушения за подкрепа от министри, политически сили, институции и медии. Споменават се и неформални срещи и използване на имената на други лица с цел да се създаде впечатление за влияние и предварително осигурен резултат от избора.

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Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или декларация. Тя се доказва с поведение. Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление, равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания, заявяват от Асоциацията на прокурорите в България.

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"Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор".

АПБ призовава прокурорите, които са подложени на натиск заради избора, да сигнализират компетентните институции. От асоциацията заявяват, че ще подкрепят всеки свой колега, който защитава добросъвестно правото си на свободен избор и спазването на закона.

Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните. ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх, пишат в заключението от сдружението.