Приключи прочистването на района около завод „Емко“ край село Белица от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август. При обследването военнослужещите са открили 60 боеприпаса с различен калибър.

Специализираната инженерна група от Сухопътните войски е работила на терена от 17 август до 3 септември, съвместно с екип от Военномедицинската академия. Военнослужещите са обследвали и обезопасили района около външния периметър на завода.

Проверена е площ от 566 квадратни метра. При нея са открити общо 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях са унищожени на място, а останалите са предадени за утилизация.

МО

Събраха два тона метални отломки

Освен невзривените боеприпаси, екипът е събрал и около два тона метални отломки, образували се в резултат на взривовете. Те са предадени на завода.

На 10 август в складова база и района около „Емко“ край село Белица възникнаха взривове и последвали пожари. При инцидента нямаше жертви и пострадали.

Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването и събирането на доказателства по всички версии за причините за възникването на пожара.