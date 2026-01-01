Подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври върви по план и в срок, съобразно приетата от Централната избирателна комисия хронограма. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

През миналата седмица ЦИК е назначила всички районни избирателни комисии в страната, които от 5 септември вече са в работен режим.

Комисията е приела и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. Документите се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа.

Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, е навършил 40 години към изборния ден, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните пет години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.

Кампанията започва на 25 септември

Предизборната кампания ще започне в 00:00 часа на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. При провеждане на нов избор или втори тур кампанията ще приключи в 24:00 часа на 30 октомври.

Кампанията трябва да се води на български език. Кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до информационните източници, необходими за предизборната кампания.

Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави или доброто име на кандидатите, както и материали с герба или знамето на България или на чужда държава, религиозни знаци или изображения.

Не се допуска използването на държавни и общински служебни автомобили и друг транспорт за предизборна агитация. Предизборната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден, както и в самия изборен ден.

Всеки агитационен материал трябва да съдържа задължителните реквизити. От ЦИК напомнят и че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Агитационни материали могат да бъдат поставяни върху сгради, огради и витрини само след разрешение от собственика или управителя на имота. Жалби и сигнали за нарушения се подават до районните избирателни комисии и съответните кметове. При установено нарушение кметовете са задължени да премахнат незаконно поставените материали след решение на съответната районна избирателна комисия.

Медиите трябва да обявят условията за предизборна реклама

До 14 септември доставчиците на печатни, медийни и онлайн новинарски услуги трябва да предоставят еднакви условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

Тези условия и цени трябва да бъдат публикувани на интернет страниците на съответните доставчици и незабавно да бъдат изпратени до ЦИК и Сметната палата.

„Твоят глас, твоят избор“ е слоганът на разяснителната кампания

Приключила е обществената поръчка за разяснителната кампания на ЦИК и вече има избран изпълнител. Слоганът на кампанията ще бъде „Твоят глас, твоят избор“.

Акцентът ще бъде върху кратки и ясни послания, които да информират избирателите за важните срокове и предстоящите стъпки.

Предвижда се създаването на кратки видеа и визуални материали по теми като кой има право да гласува, как се гласува по настоящ адрес, как гласуват избирателите с увреждания и как се отчитат гласовете.

ЦИК ще разчита и на подкрепата на медиите, за да достигне разяснителната кампания до по-широк кръг избиратели и да допринесе за повишаване на избирателната активност.

Кампанията ще има силно присъствие и в социалните мрежи, включително в официалните страници на ЦИК във Facebook и Instagram.

Комисията подготвя и специална секция „Въпроси и отговори“ на интернет страницата си. Такава секция ще бъде включена и в приложението на ЦИК, за което комисията вече е информирала.