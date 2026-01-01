От стратегическо значение е Пловдив да има околовръстен път. Той вече се бави четири десетилетия. Това затруднява инвестициите, затруднява работещите предприятия. Предизвикателство е за безопасността на движението. По натоварените пътища се случават пътнотранспортни произшествия, има жертви. Първостепенна задача е този път да се игради възможно най-бързо и качествено. Това каза министър-председателят Румен Радев, който посети обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив.

Аз изключително много се интересувам от сроковете и качеството, посочи той.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посочи, че почти 2-3 години на този обект почти нищо не се е строяло. По думите му в момента се водят разговори със строителя и целта е обектът да бъде завършен до края на следващата година, като „ако трябва да сме точни“, срокът е октомври следващата година.

„Има, разбира се, много проблеми и с проектирането, и със строителството. В момента се прави и археология, но всичко това ще се работи успоредно“, каза Шишков. Той уточни, че Министерството на регионалното развитие, Агенция „Пътна инфраструктура“ и проектантите ще работят заедно, за да бъдат спазени сроковете.

„Държавата в никакъв случай не трябва да бъде страната, която ще бъде виновна за забавянето. Оттук нататък строителите трябва наистина да направят така, че да си спазват сроковете. Държавата вече прави така, че да им даде фронт за строителство“, заяви министърът.

По думите му Околовръстният път на Пловдив също се проектира. В западната му част има процедиран ОВОС, като скоро се очаква да бъде издадена заповед за допускане на подробен устройствен план и да започнат реалните проектирания и отчуждителните дейности.

„В основната си част трасето е 14 км. Има едно трасе, което е най-сложно и е най-назад. Това не ни притеснява, това обаче ни мобилизира още повече, да можем наистина да дадем всичко от себе си максимално бързо“, каза Шишков. Той допълни, че ще се търси възможност да бъдат наваксани доколкото е възможно забавените срокове.

За конкретната стойност на обекта Шишков каза, че тя все още не може да бъде определена, тъй като предстоят преработки на проекта. „Има едни по-слаби почви, където трябва да се преработва проектът“, обясни той.

Министърът посочи и необходимостта от преработка на проекта за надлеза над железопътната линия, тъй като първоначалният проект е от 2017 г. „Нивелетата трябва да бъде повдигната, тъй като надлезът трябва да бъде по-висок над жп линията“, каза Шишков.

Премиерът каза още, че първо трябва да бъдат изчистени всички стари плащания. Той каза, че има непрекъснат диалог с МРРБ и АПИ. Продължават да излизат фактури за стари плащания. Има договори, които са сключени през 2024 г. с 4-годишен период. По тях има извършвани дейности и продължаваме да разплащаме. Това влияе и на дефицита и по тази причина стигнахме до такъв дефицит, защото искаме тази година да изчистим всички стари плащания, за да можем догодина да стъпим на здрава основа и вече да знаем "тези пари отиват за този, този и този проект" при контрол за качество, а не непрекъснато да гасим стари пожари.

Попитан дали ще бъдат извършени реформи в службите, премиерът каза, че "има обвързаности със съмнителни групировки, това е факт. И тези факти се разкриват. Ще има брифинг на председателя на ДАНС, на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар. Ще видите дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави дълбока трансформация, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност."

Той коментира и покачващите се цени като посочи, че в България има пазарна икономика и няма как да се въвеждат пределни цени. : "Ние нямаме намерение да връщаме страната в едни стари времена. От самото поемане на властта ние ясно заявихме, че целта ни не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачване на цените, говорим за хранителните стоки. Най-проблемният въпрос за всички български граждани. Надяваме се, че този тренд на нарастване е пречупен, няма как да не имаме предвид и цените на останалите жизненоважни стоки – няма как да влияем на цените на горивата."