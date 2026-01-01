Допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. предстои да обсъди Министерският съвет на редовното си заседание днес от 10:00 ч. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В дневния ред е и проект на постановление за тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Министрите ще разгледат и проект за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Кабинетът ще обсъди още промяна в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

В дневния ред са включени и решения, свързани с участието на България в международни и европейски формати. Сред тях е българското участие в програмата на павилиона на страната по време на климатичната конференция на ООН в Анталия през ноември, както и позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, част „Кохезионна политика“, в Дъблин.

Министерският съвет ще разгледа и споразумението с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество.

Очаква се министрите да обсъдят и допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изплащане на минималните диференцирани размери на средствата за физическа активност, спорт и туристическа дейност.