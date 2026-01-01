Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет. Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Промените са свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуорсъдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени компетентните контролни и сертифициращи органи, както и техните правомощия и санкции.

Създава се и система за сертифициране на физически и юридически лица, които извършват монтаж, ремонт, поддръжка, възстановяване или извеждане от експлоатация на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и техни алтернативи.

В програмата е включено и първо четене на промени в Закона за частната охранителна дейност. Те предвиждат възможност охранители да бъдат наемани и по допълнително трудово правоотношение, а не само по основен трудов договор.

Депутатите ще гласуват промени в състава на постоянни комисии, предложени от „Прогресивна България“, както и ще разгледат ратификацията на Меморандума за разбирателство с Норвегия по Норвежкия финансов механизъм за периода 2021–2028 г.

В дневния ред е включено и второ четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите.

Народното събрание ще разгледа още промени в Гражданския процесуален кодекс и допълнение към закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол.