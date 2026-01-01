Политическата партия „Величие“ внесе в Централната избирателна комисия (ЦИК) необходимите подписи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

„Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа“, заявиха от „Величие“.

Благодарности бяха отправени и към хората, които са се включили в обработването на документите. От партията пожелаха успех на своите кандидати и подчертаха, че вече са на стартовата линия на президентската кампания, се посочва още в прессъобщението.