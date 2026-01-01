Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика реакции с публикация в социалната си мрежа Truth Social, в която сподели изображение на Луната с американското знаме и надпис „THE MOON IS OURS“ („Луната е наша“).

Публикацията, направена на 6 септември, не съдържа допълнително обяснение от американския президент. Тя се появи на фона на засилените американски планове за завръщане на астронавти на Луната и разширяване на присъствието на САЩ в Космоса.

Въпреки звучната фраза, думите на Тръмп не представляват официално обявяване на Луната за американска територия. Международното право не позволява на отделна държава да обявява небесни тела за своя собственост.

Договорът за космическото пространство от 1967 г., по който САЩ са страна, забранява националното присвояване на Луната и други небесни тела чрез претенции за суверенитет, окупация или по друг начин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира публикацията, като заяви, че не я възприема като официална претенция на Вашингтон за собственост върху Луната. По думите му Тръмп вероятно е имал предвид амбицията американски астронавти отново да стъпят на лунната повърхност.

Публикацията привлече внимание в социалните мрежи и породи дискусии за бъдещето на лунните мисии и нарастващото съперничество между големите космически сили.

Засега обаче Луната остава извън териториалните претенции на отделните държави, а използването и изследването ѝ се регулират от международни договори.