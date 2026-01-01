Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Това сочи позиция на финансовото ведомство, публикувана на официалната интернет страница на ведомството.

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От Министерството на финансите заявяват, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Несъстоятелни са и твърденията за отказ от издаването на сертификати през миналата година, пише в съобщението.

Министерството на финансите посочват, че работят усилено по подготовката на бюджета за 2027 г., като цялото внимание е насочено към решенията, които ще гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси.

По-рано днес на брифинг в парламента бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова обяви, че разполагат с данни, че в резултат на устни указания на Министерството на финансите в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се създават документи, на базата на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 г. в 2025 година, припомня БТА. По думите ѝ, целта е дефицитът за миналата година да бъде увеличен за сметка на дефицита от 5,7 на сто, който беше приет с бюджета за 2026 г.