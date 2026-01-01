В АПИ се създават документи, с които се цели прехвърляне на разходи от 2026 към 2025 г. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова.

По думите ѝ целта е дефицитът за 2025 г. да бъде увеличен за сметка на дефицита през 2026 г., който е 5,7%.

„В АПИ се създават документи, на база на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 година в 2025 година. Целта е дефицитът за 2025 година да бъде увеличен за сметка на този скандален дефицит за 2026 година от 5,7%“, заяви Петкова.

Тя обяви, че имат документи, които ще преставят на съответните институции.

На 2 юли 2026 г. Народното събрание взе решение, с което възложи на Сметната палата да извърши одити на АПИ, НСИ, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите. Ние от ГЕРБ-СДС подкрепихме тези решения, защото няма от какво да се притесняваме, заяви Теменужка Петкова.

„Едно от решенията обаче събуди у нас много въпроси - това за одита на АПИ. Ако видите мотивите за този одит, ще ви стане ясно, че с тях мнозинството казва на Сметната палата какво трябва да установи и какви трябва да бъдат изводите, които да направи.

Аз ще ви прочета точка 7: „Да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи, отнасящи се за съответната бюджетна година, и прехвърлянето им за следващите години“.

Това решение и мотивите към него представляват грубо нарушение. Нарушават се международните стандарти.

Онзи ден премиерът Радев заяви гордо, че с Европейската комисия преизчисляват дефицита за 2025 година и той не е такъв, какъвто е обявен“, каза Петкова.

Депутатът от ГЕРБ обяви, че разполагат с информация, според която е отказвано издаването на сертификати със стара дата - от 2025 г. „Ако това е така, представлява специално деяние по Наказателния кодекс“, заяви той.

„Целта е много ясна, сценарият е зашит с бели конци. На първо място - да се дискредитира предишното редовно правителство, да се каже, че България не е била готова за членство в еврозоната, да се направи манипулация с дефицита чрез прехвърлянето на разходи от 2025 към 2026 година“, посочи депутатът.