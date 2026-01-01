Сирийско училище реши да раздели момчетата и момичетата, защото флиртували вместо да учат, предаде Франс прес.

Става дума за елитна гимназия в столицата Дамаск, в която е учил и бившият сирийски президент Башар Асад.

Ръководството на Института „Ал Хурия“ каза, че това решение е в интерес на самите ученици. Всичко за разделението било подготвено в класните стаи и дори в двора били обособени зони за момичетата, отделни от тези за момчетата.

Според ръководството разговорите между учениците от двата пола за гаджета и флиртовете между тях са довели до ниски резултати. В допълнение имало и случаи на тормоз от страна на момчетата над момичетата. Имало и случаи на спорове, изродили се в сериозно насилие, като мотивите били ревност.

Гимназията е била открита през 1925 г. по времето на френския мандат в Сирия. По това време тя е била френско-арабски лицей, в който се обучавал елитът на Сирия. В средата на 60-те години училището е било национализирано от управляващата партия БААС и е било прекръстено на „Ал Хурия“, като това име означава свобода. В даден момент то за кратко е носело името на Басел Асад, по-големия брат на Башар Асад, починал в автомобилна катастрофа през 1994 г.

Решението за разделянето на учениците породи дебати в социалните мрежи и опасения дали в страната нараства влиянието на консервативните религиозни течния.

През април миналата година ръководството на болница „Ал Мусауат“ в Дамаск реши да раздели мъжете от жените в автобусите, превозващи персонал. Но се стигна до протести и то отмени разпореждането си.

В изявление, публикувано миналия месец, четири организации, представляващи гражданското обществото и правата на жените, разкритикуваха най-скорошните решения на новите сирийски власти, смятайки, че те ограничават индивидуалните и публичните свободи и налагат форма на социално попечителство, като тези мерки за засегнали особено жените в Сирия.