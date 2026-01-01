Двадесет и пет години след атентатите от 11 септември, насочили страховете на американците към заплахите от чужбина, те са значително по-притеснени днес от нападения на местни екстремисти, отколкото от атаки на чуждестранни групировки, показва проучване на Ройтерс/Ипсос.

На въпроса коя е най-голямата заплаха за сигурността на обикновените американци 33% от анкетираните посочват „вътрешния тероризъм“, 20% – международния, а 42% – инцидентни прояви на насилие като масовите убийства, показва проучването, направено между 28 и 31 август.

Картината е била доста различна преди десетилетие. Проучването показва, че от средата на 2013 г. 21% от американците са смятали вътрешния тероризъм за най-голямата заплаха. За сравнение, 28% са посочили международния тероризъм, а 51% – инцидентните прояви на насилие.

На 11 септември 2001 г. чуждестранни бойци от „Ал Кайда“ отвлякоха самолети и ги разбиха в Световния търговски център в Ню Йорк и в Пентагона край Вашингтон. Хиляди хора бяха убити, а атентатите поставиха началото на десетилетия на войни, включително американската инвазия в Афганистан, където бяха пребиваваха лидерите на „Ал Кайда“.

„Ал Каида“ вдъхнови и атентата на Бостънския маратон през 2013 г., при който двама братя, родени в чужбина, убиха трима души и раниха над 260. Няколко дни по-късно беше убит и четвърти човек.

САЩ обаче станаха свидетели и на многобройни нападения, вдъхновени от местни фактори. Сред тях е масовото убийство през 2016 г. в гей бар във Флорида, при което бяха убити 49 души, както и на нападения срещу чернокожи, латиноамериканци и евреи.

Срещу самия президент Доналд Тръмп бяха извършени няколко покушения, включително стрелбата през 2024 г., при която беше ранен в ухото. През септември 2025 г. консервативният активист Чарли Кърк беше застрелян, докато говореше пред студенти в университет в Юта.

На въпроса кои нападения, мотивирани от определена идеология, представляват по-голяма заплаха, 61% от анкетираните посочват местните екстремисти, а 34% – международните.

Атентатите от 11 септември продължават да оказват силно влияние върху американците, показва проучването. Шейсет на стоя казват, че периодично мислят за атентатите, а приблизително толкова са заявили, че биха подкрепили военен отговор, ако бъде извършен друг мащабен атентат.

Американците обаче не смятат, че войните, последвали 11 септември, са оправдали цената си. Четиресет и осем на сто заявяват, че войната в Афганистан не си е струвала жертвите и разходите, докато 21% са на обратното мнение. Останалите не са сигурни или не са отговорили. Войната в Ирак също остава със значително обществено неодобрение – 51% не я одобряват, докато 21% я одобряват.

Общественото неодобрение на тези войни допринесе за възхода на Тръмп, който водеше кампания с обещанието да избягва продължителни войни.

Самият Тръмп започна войната с Иран преди шест месеца, която не успя да бъде бързо прекратена въпреки усилията за това. Според проучването само 25% от американците смятат, че конфликтът си е струвал, докато 54% застъпват противоположно становище.

Шейсет на сто от американците, включително 80% от републиканците, смятат, че реакцията на правителството на САЩ след атентатите от 11 септември е била поне донякъде ефективна за предотвратяването на нападения срещу американци на територията на САЩ.

Мнозинство и сред демократите, и сред републиканците – съответно 71% и 75% – смята, че засилените мерки за сигурност по летищата, въведени след атентатите от 11 септември, са оправдали неудобствата за пътуващите.

Американците като цяло предпочитат държавата да запази контрола върху сигурността на летищата. Само 23% подкрепят разглежданата от администрацията на Тръмп идея федералната охрана да бъде заменена с частни охранителни компании, докато 48% са против тази промяна, показва проучването.

Разширяването на вътрешното наблюдение след 2001 г. е по-непопулярно. Шейсет пет на сто са против разузнавателните служби да могат да следят електронните комуникации на американски граждани без съдебна заповед. Закон от 2008 г., който позволяваше това, загуби действие през юни, макар че администрацията на Тръмп поиска от Конгреса да възстанови тази практика.

Повечето американци гледат на 11 септември като на събитие, което е обединило страната, а 75% смятат, че атентатите са оказали значително влияние върху САЩ. Много повече от 41%, които смятат, че финансовата криза от 2007 – 2009 г. също е имала такова влияние.

В онлайн проучването на Ройтерс/Ипсос са участвали 1167 пълнолетни американци от цялата страна. Допустимата статистическа грешка е между 3 и 6 процентни пункта.