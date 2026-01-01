Водопадът „Боялък“ и живописните скални образувания около него вече са под специална защита - със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова местността е обявена за защитена територия в категорията „природна забележителност“.

Новата природна забележителност се намира в землището на село Пазарци, община Момчилград, област Кърджали, и обхваща площ от 8 дка. Обявяването ѝ има за цел да съхрани естествения облик на забележителния водопад като обект на неживата природа, както и характерните скални форми и прилежащите територии.

Приказна красота: Обявиха нова защитена забележителност у нас (СНИМКИ)

За да бъдат опазени природният пейзаж и състоянието на водопада, в границите на защитената територия не се допускат дейности, които могат да доведат до тяхното увреждане или унищожаване.

Забранени са промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителството и прокарването на нови пътища, както и търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.

За водните течения не се допуска отбиване или замърсяване. Забраняват се още: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство, както и прокарване на нови пътища; търсене, проучване и добив на подземни богатства; отбиване и замърсяване на водните течения; отсичане или чупене на дървета и храсти; риболов, ловуване, стрелба и използване на експлозиви; палене на огън; замърсяване на района с отпадъци и други.

МОСВ

Обявяването на „Водопад - Боялък“ за природна забележителност е резултат от доброто партньорство между държавните институции, местната власт, неправителствените организации и гражданите. Общите им усилия допринасят за съхраняването на ценни природни обекти и за опазването им за бъдещите поколения.

Предстои заповедта да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.