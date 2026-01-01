В 17:00 ч. днес изтича срокът, в който партии и коалиции могат да подадат заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Крайният срок за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК също е днес. Според хронограмата на комисията регистрацията трябва да бъде извършена не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

Инициативните комитети ще могат да подават заявления за регистрация за участие във вота до 17:00 ч. на 14 септември.

ЦИК започна да приема документите за регистрация на партии и коалиции за изборите на 2 септември.