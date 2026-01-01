Заради авария на магистралния водопровод „Черни Осъм“ са възможни нарушения във водоснабдяването на Плевен и съседни населени места.

За седем села са осигурени водоноски, съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Плевен.

Заради аварийно-ремонтните дейности временно е преустановено водоподаването към водоснабдителната система на Плевен от страна на „ВиК“ АД-Ловеч.

В Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен са възможни временни нарушения във водоснабдяването през нощните часове на 8 срещу 9 септември.

По-сериозни затруднения се очакват в селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. За тях са осигурени водоноски, които вече са разположени в населените места и са в готовност да обслужват потребителите при необходимост.

От плевенското ВиК дружество посочват, че продължават да предприемат необходимите действия за ограничаване на последиците за потребителите.

Екипи на дружествата в Плевен и Ловеч работят съвместно по отстраняването на аварията и възстановяването на нормалния режим на работа на водоснабдителната система.

Аварията засегна и Ловеч, където през изминалата нощ беше спряно водоподаването заради ремонтните дейности.