Американските въоръжени сили са унищожили пет петролни танкера в района на Персийския залив, след като иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е атакувал два пъти американски военен кораб през последните два дни. Това съобщи Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Франс прес.

Според СЕНТКОМ атаките с балистични ракети са били отблъснати и няма ранени американски военнослужещи. Американските сили са поискали от екипажите да напуснат корабите, преди да бъдат нанесени ударите.

Четири от танкерите – „Кавиз“, „Чарминар“, „Хоризон“ и „Риеско“ – са били унищожени в Оманския залив, а петият – „Деря“ – близо до остров Харг. От СЕНТКОМ разпространиха и видеозаписи, на които се виждат горящите кораби след експлозиите.

Иран: Ормузкият проток остава затворен, докато продължават ударите на САЩ

Междувременно американското командване съобщи, че един от подводните му дронове е претърпял повреда в района на Ормузкия проток. Говорителят на СЕНТКОМ Тим Хокинс уточни, че апаратът е бил стар модел, който не е събирал поверителни данни и не е разполагал със секретно сонарно или радарно оборудване.

Не е ясно дали повреденият дрон е същият, за който Иран заяви, че е пленил. Вчера КГИР съобщи, че е заловил американски подводен дрон при входа на Ормузкия проток.

Иран удари американски петролен танкер в Персийския залив

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди Иран, че Вашингтон ще продължи да нанася удари по ирански петролни танкери в отговор на атаки срещу американски военни кораби.

„Иран продължава да се опитва да порази американски военни кораби и всеки път, когато го направи, ще губи още танкери“, заяви Рубио по време на визита в Колумбия, цитиран от Ройтерс.