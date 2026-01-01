Премиерът Румен Радев съобщи, че не се очакват рокади в правителството. Той каза това пред журналисти в село Царацово, след като направи официална първа копка на ново предприятие.

Попитан дали са верни твърденията в някои медии, че в кабинета предстоят промени, премиерът заяви: „Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин“.

Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали, заяви премиерът.

Попитан: „Тоест да не очакваме рокади в Министерския съвет след тези първи сто дни, които въобще не бяха леки?“, премиерът отговори: „Не, не очаквайте".

Междувременно се загатна за други промени. "Ще видите дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност", посочи премиерът пред журналисти в Пловдив.

Там се прави дълбока трансформация, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава и да подобрим условията за по-ново технологично оборудване, обясни той.

„Да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност“, каза още Радев.

Като пример за реформа премиерът посочи, че „регионалните структури на ДАНС се окрупняват, за да се изчисти веригата на комуникация и управление – да бъдат по-бързи и гъвкави“.

На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, Радев заяви, че не иска да се бърка в „кухнята на ГЕРБ“. „Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко – местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха“, отбеляза Румен Радев.

Премиерът Румен Радев направи по-рано днес официална първа копка на нов завод за медицински консумативи в Индустриална зона „Марица“ и посети Околовръстния път на Пловдив, който в момента се изгражда.